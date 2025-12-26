Juve, missione Tonali: il piano di Comolli è il sacrificio di Jonathan David

L'avventura dell'attaccante canadese a Torino sin qui non ha rispettato le attese. David ha faticato a integrarsi negli schemi tattici, sia con Tudor che con Spalletti, e non ha garantito quella continuità realizzativa ammirata in Francia. Il Newcastle è alla ricerca di rinforzi offensivi e il profilo dell'ex Lille, con un ingaggio da 6 milioni di euro (decisamente sostenibile per la Premier League), piace molto ai Magpies.