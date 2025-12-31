Juve ossessione Frattesi, Carnevali: "Vicino anche quando andò all'Inter". E su Berardi e Muharemovic...

Uno degli affari migliori nella carriera di Carnevali è quello che ha portato Davide Frattesi all'Inter. Una trattativa complessa che ha visto anche l'inserimento di altri club, tra tutti la Juventus che oggi sembra tornare alla carica per il ragazzo: "La Juve lo voleva già quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo. Ora è di nuovo richiesto dalla Juve: per me può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha". Il direttore neroverde non ha dubbi sulle qualità del centrocampista romano, ma neanche di un altro ex Sassuolo molto chiacchierato in ottica mercato, ovvero Giacomo Raspadori: "Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre".