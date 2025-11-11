Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
LE MOSSE ROSSONERE

Jonathan David continua a non convincere alla Juventus, il Milan valuta il colpo a gennaio per sostituire Santiago Gimenez

I rossoneri punterebbero un prestito con diritto di riscatto già a gennaio, ma prima servirà piazzare l'attaccante messicano

di Redazione
11 Nov 2025 - 08:22

Jonathan David è probabilmente lo specchio dell'attuale situazione della Juventus. Giunto a Torino in estate in pompa magna, il canadese ha realizzato sinora soltanto un gol alla prima di campionato con il Parma per poi infilare una lunga serie di occasioni mancate, spesso anche clamorose, sotto porta.

Se è vero che i bianconeri hanno deciso ora di puntare su Luciano Spalletti dopo che la gestione di Igor Tudor non ha dato i frutti sperati, David non sembra essere cambiato di una virgola così dalle parti della Continassa si inizia a valutare una sua eventuale cessione. Gli estimatori non mancano, in particolare in Premier League dove Tottenham e Chelsea sarebbero pronti ad accoglierlo, ma è dall'Italia che parte un'idea affascinante.

Juventus, prima giornata in Italia per Jonathan David

1 di 4
© X
© X
© X

© X

© X

Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe il Milan ad aver pensato all'ex centravanti del Lille, puntando di fatto a sostituire Santiago Gimenez. David rispecchierebbe perfettamente le caratteristiche richieste da Massimiliano Allegri, sempre meno convinto del messicano così come dal compagno di reparto Christopher Nkunku, tuttavia per far decollare l'operazione serve prima cedere.

Il Milan dovrebbe infatti trovare un acquirente per Gimenez già a gennaio per poi eventualmente provare a sondare il terreno con la Juventus e capire se ci siano le condizioni per un prestito con diritto di riscatto. Per ora si tratta soltanto di una suggestione, ma se il terreno dovesse essere propizio e David dovesse continuare in questa spirale calante, allora le cose potrebbero cambiare velocemente. 

david
juventus
milan
gimenez

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:28
L'ipotesi Milan: via Gimenez per prendere David
08:32
Barça, Nagelsmann anticipa l'addio di Ter Stegen?
23:07
Inter, l'Independiente de Mendoza su Palacios
22:25
Manchester City, si lavora al rinnovo di Foden
21:10
Tottenham, obiettivo Rodrygo per il 2026