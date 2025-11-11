Jonathan David continua a non convincere alla Juventus, il Milan valuta il colpo a gennaio per sostituire Santiago Gimenez

Juventus, prima giornata in Italia per Jonathan David
I rossoneri punterebbero un prestito con diritto di riscatto già a gennaio, ma prima servirà piazzare l'attaccante messicanodi Redazione
Jonathan David è probabilmente lo specchio dell'attuale situazione della Juventus. Giunto a Torino in estate in pompa magna, il canadese ha realizzato sinora soltanto un gol alla prima di campionato con il Parma per poi infilare una lunga serie di occasioni mancate, spesso anche clamorose, sotto porta.
Se è vero che i bianconeri hanno deciso ora di puntare su Luciano Spalletti dopo che la gestione di Igor Tudor non ha dato i frutti sperati, David non sembra essere cambiato di una virgola così dalle parti della Continassa si inizia a valutare una sua eventuale cessione. Gli estimatori non mancano, in particolare in Premier League dove Tottenham e Chelsea sarebbero pronti ad accoglierlo, ma è dall'Italia che parte un'idea affascinante.
Secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbe il Milan ad aver pensato all'ex centravanti del Lille, puntando di fatto a sostituire Santiago Gimenez. David rispecchierebbe perfettamente le caratteristiche richieste da Massimiliano Allegri, sempre meno convinto del messicano così come dal compagno di reparto Christopher Nkunku, tuttavia per far decollare l'operazione serve prima cedere.
Il Milan dovrebbe infatti trovare un acquirente per Gimenez già a gennaio per poi eventualmente provare a sondare il terreno con la Juventus e capire se ci siano le condizioni per un prestito con diritto di riscatto. Per ora si tratta soltanto di una suggestione, ma se il terreno dovesse essere propizio e David dovesse continuare in questa spirale calante, allora le cose potrebbero cambiare velocemente.