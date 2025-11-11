Jonathan David continua a non convincere alla Juventus, il Milan valuta il colpo a gennaio per sostituire Santiago Gimenez

Se è vero che i bianconeri hanno deciso ora di puntare su Luciano Spalletti dopo che la gestione di Igor Tudor non ha dato i frutti sperati, David non sembra essere cambiato di una virgola così dalle parti della Continassa si inizia a valutare una sua eventuale cessione. Gli estimatori non mancano, in particolare in Premier League dove Tottenham e Chelsea sarebbero pronti ad accoglierlo, ma è dall'Italia che parte un'idea affascinante.