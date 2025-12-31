Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, nome nuovo per la fascia destra: chi è Paulo Henrique del Vasco da Gama

31 Dic 2025 - 21:13
© Foto da web

© Foto da web

A poche ore dall'inizio del calciomercato invernale in casa Inter è caccia grossa al terzino destro che prenderà il posto di Dumfries e tra il grande obiettivo Palestra e la suggestione Cancelo, dal Brasile spunta una possibile soluzione low cost: Paulo Henrique del Vaco da Gama. Il terzino brasiliano classe 1996, il cui contratto scade a fine dicembre 2027, è tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra e potrebbe lasciare il Brasile per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Dopo aver iniziato nel Londrina, ha giocato in vari club brasiliani minori, arrivando al Vasco nel 2023 e diventandone un titolare fisso, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo e arrivando anche a conquistare la maglia della nazionale verdeoro, con cui conta due presenze e un gol. Nel 2025 è stato eletto miglior terzino destro del Campionato Brasiliano, in cui ha giocato 26 partite segnando 1 gol e fornendo 6 assist.

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Suggestione clamorosa: l'Inter lavora per riportare a Milano Joao Cancelo

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:21
Fiorentina, Nicolussi Caviglia verso l'addio
21:21
Juve già al lavoro per il rinnovo di Spalletti
21:13
Inter, nome nuovo per la fascia destra: chi è Paulo Henrique del Vasco da Gama
20:19
La Fifa esclude il Botafogo da tre sessioni del mercato
19:27
Atta: "A gennaio non mi muovo da Udine, è una promessa"