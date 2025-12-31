Inter, nome nuovo per la fascia destra: chi è Paulo Henrique del Vasco da Gama

Dopo aver iniziato nel Londrina, ha giocato in vari club brasiliani minori, arrivando al Vasco nel 2023 e diventandone un titolare fisso, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo e arrivando anche a conquistare la maglia della nazionale verdeoro, con cui conta due presenze e un gol. Nel 2025 è stato eletto miglior terzino destro del Campionato Brasiliano, in cui ha giocato 26 partite segnando 1 gol e fornendo 6 assist.