Juve, Spalletti come Tudor: bocciato il mercato estivo, i nuovi non convincono

È proprio l'attacco il reparto nel quale è intervenuto di più il dg Comolli in estate: la mancata cessione di Vlahovic ha un po' cambiato i piani, considerando anche il rendimento dell'attaccante serbo. Jonathan David ha collezionato solamente 605 minuti, segnando un gol e fornendo un assist. Nelle 14 presenze collezionate, solamente 7 volte è partito da titolare, giocando per intero solamente contro il Como. Nelle ultime due gare stagionali, tra Sporting Lisbona e Torino, il canadese è stato in campo solamente per 28 minuti (3 in Champions e 25 in campionato): numeri che non riflettono assolutamente le sue potenzialità ammirate con la maglia del Lille. Discorso simile vale per Lois Openda, in campo solamente per 379 minuti e titolare solamente in 4 partite. Anche per lui pochissimo spazio nel derby, solamente 6 minuti, mentre nella sfida con lo Sporting non è neanche entrato in campo. Inoltre, il belga è ancora a secco di gol. Per il momento, i due colpi principali del mercato estivo bianconero non stanno dando l'apporto sperato alla causa. Discorso simile vale anche per Joao Mario, arrivato da Porto nello scambio con Alberto Cosa, impiegato solamente per 341 minuti e solamente 3 volte da titolare. Dopo gli 11 minuti finali con la Cremonese, il portoghese è rimasto in panchina sia con lo Sporting che con il Torino.