Juve-Yildiz, l'accordo è più vicino: ingaggio da top player fino al 2031

E questa, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata, potrebbe essere davvero la strada giusta. D'altronde Kenan, dice ancora Spalletti, "sa che è il nostro 10: deve assumersi responsabilità e stare attento a quel che dico". E chissà se Lucio gli avrà detto anche di firmare il nuovo contratto con la Juve e se lui si sia convinto a prendersi il futuro della squadra sulle spalle. Di certo adesso se ne può parlare concretamente perché l'offerta bianconera è importante e perché a volte è meglio essere il leader di un'ottima squadra, in una società importante, piuttosto che fare la comparsa, sia pure riempito di soldi, in uno dei tanti top club d'Europa. Certo è che il binomio, anzi, il trinomio Juve-Yildiz-Spalletti sta dando i suoi frutti. Da una parte per la continuità di prestazioni dei bianconeri, finalmente in linea con i risultati delle tre fuggitive (Inter, Milan e Napoli), dall'altra per la chiara incisività di Yildiz sotto la guida di Lucio, con 5 gol e 2 assist già messi a referto nella nuova gestione.



La questione, in ogni caso, va risolta al più presto e l'anno nuovo potrebbe cominciare proprio con la firma del turco sul contratto. Perché è bene che tutti, club, allenatore e giocatore, possano avere la mente libera per inseguire gli obiettivi di squadra mettendo da parte gli interessi personali. C'è una zona Champions da inseguire. Già, perché senza quella la volontà di restare a Torino potrebbe non essere così forte.