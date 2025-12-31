Logo SportMediaset

Mercato

Juve già al lavoro per il rinnovo di Spalletti

31 Dic 2025 - 21:21

Due mesi, undici partite e Luciano Spalletti si è preso la Juventus. Da quando a fine ottobre l'ex ct ha preso il posto di Igor Tudor, con 7 vittorie e 3 pareggi è riuscito a riportare la squadra a un solo punto dalla zona Champions e a rilanciare le ambizioni dell'ambiente diventando un punto di riferimento tra campo e mercato e per questo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, alla Continassa stanno già pensando di anticipare i tempi e offrire al tecnico un rinnovo fino al giugno 2028 che consentirebbe anche di pianificare con maggiore serenità il futuro. Appuntamento per la firma al termine della league phase di Champions.

22:21
Fiorentina, Nicolussi Caviglia verso l'addio
21:21
Juve già al lavoro per il rinnovo di Spalletti
21:13
Inter, nome nuovo per la fascia destra: chi è Paulo Henrique del Vasco da Gama
20:19
La Fifa esclude il Botafogo da tre sessioni del mercato
19:27
Atta: "A gennaio non mi muovo da Udine, è una promessa"