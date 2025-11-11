Juventus, Comolli nominato Amministratore Delegato: prende il posto di Scanavino

La nomina è avventua a seguito del Consiglio d'Amministrazione odiernodi Martino Cozzi
Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Nella mattinata di oggi, 11 novembre, il Consiglio d'Amministrazione della Juventus, guidato dal presidente Gianluca Ferrero, si è riunito e ha nominato l'ex presidente del Tolosa come nuovo AD, facendo così cadere la precedente carica di Direttore Generale: "Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente", si legge nel comunicato. Comolli prende il posto di Maurizio Scanavino, il cui incarico è terminato lo scorso 7 novembre.
Arrivato in bianconero la scorsa estate dopo cinque anni al Tolosa, gli era stato affidato il ruolo di direttore generale a seguito dell'addio di Cristiano Giuntoli e del suo staff. Dopo aver completato il mercato estivo, ora al nuovo amministratore delegato tocca il compito di scegliere, insieme a Chiellini e Modesto (scelto come direttore generale), il nuovo direttore sportivo per completare l'organigramma societario. In pole c'è sempre il nome di Marco Ottolini, ex direttore sportivo del Genoa dal 2022 fino a qualche settimana fa. Per lui si tratterebbe di un ritorno, dato che prima del Genoa aveva ricoperto il ruolo prima di membro dello scouting internazionale e poi coordinatore (e successivamente manager) dell’area prestiti.