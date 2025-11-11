Juventus, Comolli nominato Amministratore Delegato: prende il posto di Scanavino

Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Nella mattinata di oggi, 11 novembre, il Consiglio d'Amministrazione della Juventus, guidato dal presidente Gianluca Ferrero, si è riunito e ha nominato l'ex presidente del Tolosa come nuovo AD, facendo così cadere la precedente carica di Direttore Generale: "Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente", si legge nel comunicato. Comolli prende il posto di Maurizio Scanavino, il cui incarico è terminato lo scorso 7 novembre.