Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno

L'esterno oggi al Liverpool potrebbe arrivare in prestito per far rifiatare Yildiz. Rodriguez e Norton-Cuffy gli altri nomi caldi per gennaiodi Alberto Gasparri
Il mercato invernale della Juventus potrebbe regalare un colpo a sorpresa. Perché tra i diversi nomi spuntati per rinforzare la rosa di Spalletti e permettergli di puntare a qualcosa in più di un posto nella prossima Champions League è spuntato quello di Federico Chiesa. Da ormai un anno e mezzo al Liverpool, dove però ha avuto poco spazio e poche fortune, l'esterno potrebbe tornare subito a Torino e magari provare anche a conquistare la maglia azzurra in vista dei Mondiali. Perché Spalletti, uno che lo ha sempre stimato tanto da definirlo "il nostro Sinner" solo pochi mesi fa ai tempi del ruolo di ct, avrebbe bisogno di un ritocchino anche in attacco e Chiesa sarebbe l'uomo giusto, per ruolo e talento, per far rifiatare Yildiz.
Al momento è poco più di un'idea, riporta la Gazzetta, ma le parti ci starebbero pensando. Chiesa tornerebbe alla Juve in prestito sino a fine stagione visto che la Signora non ha intenzione di investire i soldi (pochini) a disposizione a gennaio in questa scommessa. Ma dall'altra parte c'è un club, il Liverpool, che di Chiesa se ne sta facendo ben poco, un tecnico, Slot, che lo apprezza, ma non lo fa giocare, e lo stesso Federico, stufo di aspettare la sua occasione dove solo i tifosi dei Reds lo amano.
In attesa di capire se questa operazione andrà in porto, Comolli prova ad accontentare Spalletti su altri fronti. A partire dal centrocampo. Detto che per Tonali e Hojbjerg se ne riparlerà in estate, la Juve si è fatta avanti per Guido Rodriguez, esperto argentino finito ai margini nel West Ham. Non è il candidato numero uno, ma piace e poi potrebbe trasferirsi con un'operazione a basso costo se non addirittura in prestito.
Un altro punto delicato è la fascia destra, dove Joao Mario non convince e potrebbe anche lasciare i bianconeri. Brooke Norton-Cuffy è il primo della lista (non solo della Juve però) e da tempo si sta trattando per lui. Il ds Ottolini, prossimo a diventare juventino dopo aver lasciato proprio il Genoa, è la chiave giusta per trovare un accordo che parte da una ventina di milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Magari inserendo nella trattativa il nome di Mattia Perin, pronto a lasciare il Piemonte per la Liguria.