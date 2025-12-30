Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno

Il mercato invernale della Juventus potrebbe regalare un colpo a sorpresa. Perché tra i diversi nomi spuntati per rinforzare la rosa di Spalletti e permettergli di puntare a qualcosa in più di un posto nella prossima Champions League è spuntato quello di Federico Chiesa. Da ormai un anno e mezzo al Liverpool, dove però ha avuto poco spazio e poche fortune, l'esterno potrebbe tornare subito a Torino e magari provare anche a conquistare la maglia azzurra in vista dei Mondiali. Perché Spalletti, uno che lo ha sempre stimato tanto da definirlo "il nostro Sinner" solo pochi mesi fa ai tempi del ruolo di ct, avrebbe bisogno di un ritocchino anche in attacco e Chiesa sarebbe l'uomo giusto, per ruolo e talento, per far rifiatare Yildiz.