Juve, Vlahovic trascinatore: Spalletti spinge per il rinnovo. Bayern e Barça alla finestra

E Spalletti anche ultimamente ha voluto rimarcare la sua importanza: "Ci è mancato come il pane. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti, è un terminale fisico che regge i duelli e fa gol. Non si può giocare senza un riferimento così". Un messaggio forte e chiaro a Comolli e a tutta la dirigenza: fare di tutto per trattenerlo. Anche perché Vlahovic rispecchia l'identikit perfetto del centravanti che l'ex Ct aveva chiesto: "Quando mi hanno proposto di allenare qui ho detto che venivo volentieri, ma chiedevo solo una cosa: il centravanti fisico”.