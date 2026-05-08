Juventus, la Champions decide anche il futuro di Conceiçao: il Liverpool lo vuole

Si è parlato di Bremer e di Yildiz, in particolare prima del rinnovo del turco, ma il nome sulla bocca di tutti adesso è quello di Francisco Conceiçao. Il portoghese figlio d'arte è uno dei pilastri della squadra di Spalletti e se ne sono accorti anche all'estero. Qualche sirena ha iniziato a suonare e all'elenco delle pretendenti si sarebbe aggiunto il Liverpool. La dirigenza inglese vorrebbe portarlo in Premier League per prendere il posto di Salah visto che la sua avventura in Reds terminerà tra poche settimane. La Signora fa muro e lo stesso Conceiçao ha sempre detto di voler rimanere dov'è, ma di fronte all'offerta "irrinunciabile" si spalancherebbero le porte a una sua cessione.