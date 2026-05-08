Juventus, la Champions decide anche il futuro di Conceiçao: il Liverpool lo vuole
Se i bianconeri mancassero la qualificazione, dovrebbero vendere un top per finanziare gli acquisti e il portoghese oggi vale 70 milioni di eurodi Alberto Gasparri
Mettiamolo subito in chiaro: il mercato estivo della Juventus dipenderà molto, se non quasi esclusivamente, dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Sia in entrata, sia in uscita, in quest'ultimo caso soprattutto se i bianconeri dovessero mancare l'accesso alla massima competizione europea per club. Un'eventualità che a Torino sperano di scongiurare, ma che, classifica alla mano, è ancora possibile, in particolare dopo l'inopinato pareggio casalingo contro il Verona, che ha aperto alla rimonta della Roma. Sta di fatto che se non dovessero arrivare i milioni della Champions, la Juve dovrebbe autofinanziarsi con una o più cessioni pesanti.
Si è parlato di Bremer e di Yildiz, in particolare prima del rinnovo del turco, ma il nome sulla bocca di tutti adesso è quello di Francisco Conceiçao. Il portoghese figlio d'arte è uno dei pilastri della squadra di Spalletti e se ne sono accorti anche all'estero. Qualche sirena ha iniziato a suonare e all'elenco delle pretendenti si sarebbe aggiunto il Liverpool. La dirigenza inglese vorrebbe portarlo in Premier League per prendere il posto di Salah visto che la sua avventura in Reds terminerà tra poche settimane. La Signora fa muro e lo stesso Conceiçao ha sempre detto di voler rimanere dov'è, ma di fronte all'offerta "irrinunciabile" si spalancherebbero le porte a una sua cessione.
Per non meno di 70 milioni di euro, visto che la Juve ne ha versati complessivamente 45 al Porto per l'acquisto a titolo definitivo. Tutto, però, dipenderà dalla Champions e per questo la trasferta di Lecce assume contorni decisivi per il futuro.