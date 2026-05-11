Stroppa: "Volontà di continuare a Venezia ma con squadra adeguata"

11 Mag 2026 - 09:22

"Abbiamo raggiunto il massimo, volevamo il primo posto a tutti i costi e ci siamo riusciti attraverso un grandissimo lavoro di tutte le componenti. Il mio ringraziamento va alla società e soprattutto ai calciatori, che hanno lavorato tanto con sacrificio e grandissima unione". Così l'allenatore del Venezia Giovanni Stroppa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul ritorno in Serie A dei lagunari, con tanto di primo posto in classifica. "Da parte del Venezia c'è la volontà e c'è stata la proposta di poter continuare. C'è un contratto, ma c'è anche la possibilità di liberarsi entro una certa data di scadenza. Anche la mia volontà è quella di rimanere: bisogna rendersi conto di dove si sta, con chi si è lavorato. Con il ds Filippo Antonelli mi lega un rapporto non solo professionale ma anche di amicizia. Lui è la mia garanzia". Alla terza promozione negli ultimi sei anni, il Venezia poi non è riuscito a confermarsi in Serie A. Al tempo stesso Stroppa non è mai riuscito a completare la stagione. "Tabù da sfatare? Non ho problemi, io cerco di lavorare al meglio a prescindere dalla categoria - ha aggiunto - È chiaro che la categoria la fanno i calciatori. Io non cambio il mio modo e il mio pensiero in funzione della categoria. Lavorare al meglio sì, ma con una squadra adeguata".

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