Liverpool-Real Madrid: contatti per... Xabi Alonso

Con Slot in bilico dopo una stagione assai deludente, in casa Liverpool si guarda anche al mercato degli allenatori. Nei giorni scorsi, scrive As, i Reds avrebbero contattato il Real Madrid per chiedere informazioni su Xabi Alonso, esonerato alcuni mesi fa per fare spazio ad Arbeloa. Non si tratta di una vera e propria trattativa: i dirigenti del club inglese hanno chiesto lumi sul lavoro svolto dal tecnico spagnolo a Valdebebas. La verità è che il nome di Xabi Alonso non convince appieno il Liverpool che sta riflettendo con attenzione sul da farsi.