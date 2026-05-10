Atalanta, l'ad Percassi: "D'Amico ds? Bravo, ma ne parleremo. Dialogo aperto con Palladino"

10 Mag 2026 - 21:20

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha fatto chiarezza sulle voci che vorrebbero Tony D'Amico prossimo ds della Dea. "Le voci fanno parte di questo mondo, posso dire che Tony D'Amico è un direttore sportivo che ha fatto molto bene ma come nostra prassi tutte le valutazioni vengono fatte serenamente alla fine della stagione. Mancano ancora tre partite importanti, vogliamo essere concentrati sul campo. Decideremo a campionato finito, come nostra abitudine", ha detto a Dazn. Sul futuro di Palladino: "Col mister siamo stati sempre molto chiari, a noi piace affrontare i temi a stagione terminata. C'è confronto, abbiamo un rapporto sincero. Il dialogo è aperto".

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