Juventus, rinnovo di Vlahovic in salita: il serbo spera in Bayern e Barcellona

Dusan Vlahovic continua a sfogliare la margherita. Il suo contratto con la Juventus scade tra poco più di 50 giorni e, al momento, non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell'attaccante serbo. Le possibilità di un rinnovo salgono e scendono come un titolo in borsa: qualche mese fa, poco dopo il mercato di gennaio, Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada: la Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo un'iniziale apertura, ora sembra essere calato il gelo tra le parti.