Juventus, rinnovo di Vlahovic in salita: il serbo spera in Bayern e Barcellona

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski
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Catalani e bavaresi in estate cercheranno un 9 sul mercato: Dusan pensa di poter aver maggiori possibilità di vincere e di poter strappare un contratto migliore in una di queste big
Dusan Vlahovic continua a sfogliare la margherita. Il suo contratto con la Juventus scade tra poco più di 50 giorni e, al momento, non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell'attaccante serbo. Le possibilità di un rinnovo salgono e scendono come un titolo in borsa: qualche mese fa, poco dopo il mercato di gennaio, Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada: la Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo un'iniziale apertura, ora sembra essere calato il gelo tra le parti.
Cosa c'è dietro il cambio di idee del serbo e del suo entourage? Probabilmente una semplice considerazione di mercato. Barcellona e Bayern Monaco, molto probabilmente, quest'estate si metteranno alla ricerca di una punta. I catalani potrebbero dover sostituire Lewandowski, profilo tra l'altro nella lista dei bianconeri e del Milan, mentre i bavaresi sono alla ricerca di un vice Kane. Per Vlahovic la prospettiva di andare in uno di questi due club è particolarmente allettante. In più il padre, che è anche agente del ragazzo, è convinto di riuscire a ottenere un contratto migliore liberandosi a parametro zero e finendo magari proprio in una di queste due big europee.
La Juve dal suo canto non starà ad aspettare. I giocatori davanti da cambiare sarebbero già tanti: Comolli spera di riuscire a trovare una sistemazione per Openda, David e Milik, tutti ai margini del progetto. Aggiungerci anche il serbo vorrebbe dire fare una vera e propria rivoluzione. I bianconeri speravano di poteriniziare la ricostruzione del reparto partendo da Vlahovic, l'unico attaccante che in questa stagione ha dato segnali positivi. Oggi però questa possibilità sembra più lontana: continua a prendere quota la possibilità che a fine stagione sarà addio. Prima però c'è una Champions da conquistare e tutto fa pensare che Spalletti punterà ancora sul suo 9 finché lo avrà a disposizione.
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