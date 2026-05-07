LO STALLO

Juventus, rinnovo di Vlahovic in salita: il serbo spera in Bayern e Barcellona

Catalani e bavaresi in estate cercheranno un 9 sul mercato: Dusan pensa di poter aver maggiori possibilità di vincere e di poter strappare un contratto migliore in una di queste big

07 Mag 2026 - 12:58
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Dusan Vlahovic continua a sfogliare la margherita. Il suo contratto con la Juventus scade tra poco più di 50 giorni e, al momento, non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell'attaccante serbo. Le possibilità di un rinnovo salgono e scendono come un titolo in borsa: qualche mese fa, poco dopo il mercato di gennaio, Dusan e la Juve sembravano più vicini e volenterosi di trovare un accordo per continuare insieme. Da quelle buone intenzioni però non si è fatta molta strada: la Juventus ha messo sul tavolo del suo bomber un rinnovo da 6 milioni, circa la metà di quanto percepito da Vlahovic in questa stagione. Dopo un'iniziale apertura, ora sembra essere calato il gelo tra le parti. 

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Sirene Bayern e Barca

 Cosa c'è dietro il cambio di idee del serbo e del suo entourage? Probabilmente una semplice considerazione di mercato. Barcellona e Bayern Monaco, molto probabilmente, quest'estate si metteranno alla ricerca di una punta. I catalani potrebbero dover sostituire Lewandowski, profilo tra l'altro nella lista dei bianconeri e del Milan, mentre i bavaresi sono alla ricerca di un vice Kane. Per Vlahovic la prospettiva di andare in uno di questi due club è particolarmente allettante. In più il padre, che è anche agente del ragazzo, è convinto di riuscire a ottenere un contratto migliore liberandosi a parametro zero e finendo magari proprio in una di queste due big europee.

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Risposta attesa a breve

 La Juve dal suo canto non starà ad aspettare. I giocatori davanti da cambiare sarebbero già tanti: Comolli spera di riuscire a trovare una sistemazione per Openda, David e Milik, tutti ai margini del progetto. Aggiungerci anche il serbo vorrebbe dire fare una vera e propria rivoluzione. I bianconeri speravano di poteriniziare la ricostruzione del reparto partendo da Vlahovic, l'unico attaccante che in questa stagione ha dato segnali positivi. Oggi però questa possibilità sembra più lontana: continua a prendere quota la possibilità che a fine stagione sarà addio. Prima però c'è una Champions da conquistare e tutto fa pensare che Spalletti punterà ancora sul suo 9 finché lo avrà a disposizione. 

I migliori giocatori in scadenza nel 2026: da Konate a Lewandowski

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