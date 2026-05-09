Juventus, Vlahovic: "Nessuna pressione, se vinciamo le ultime due siamo in Champions"
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Gol lampo e ritorno ai tre punti per la Juventus. Non poteva andare meglio il ritorno da titolare per Dusan Vlahovic con la Juventus: "Non ho giocato per tanto tempo, non ho ancora ritrovato la routine. L'importante era ritrovare i 3 punti, ora abbiamo due partite che dobbiamo vincere assolutamente e continuiamo così", ha detto l'attaccante serbo a Sky Sport.
Guardando al finale di stagione, Vlahovic è fiducioso: "Abbiamo tutto nelle nostre mani. Se vinciamo le nostre ultime due partite, non c'è pressione per nessuno. Dobbiamo affrontare le ultime due partite sapendo ciò che ci giochiamo, dare il massimo e vincere".