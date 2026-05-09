Juventus, Vlahovic: "Nessuna pressione, se vinciamo le ultime due siamo in Champions"

Gol lampo e ritorno ai tre punti per la Juventus. Non poteva andare meglio il ritorno da titolare per Dusan Vlahovic con la Juventus: "Non ho giocato per tanto tempo, non ho ancora ritrovato la routine. L'importante era ritrovare i 3 punti, ora abbiamo due partite che dobbiamo vincere assolutamente e continuiamo così", ha detto l'attaccante serbo a Sky Sport.