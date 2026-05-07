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Mercato Juventus, spunta David Alaba: offerto il difensore del Real Madrid. Spalletti dice sì?

Juventus: offerto David Alaba a parametro zero. Spalletti valuta il difensore del Real Madrid, ma pesano le condizioni fisiche

07 Mag 2026 - 09:49
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Nei giorni scorsi, ne avevamo già parlato, la Juventus ha incontrato in Italia Pini Zahavi, agente di Robert Lewandowski che piace sia ai bianconeri che al Milan. All'interno dei discorsi sul polacco, però, è spuntato anche un nome a sorpresa sempre tra gli assistiti del procuratore israeliano: è stato offerto David Alaba.

Quando scade il contratto di Alaba?

 Il profilo ha stuzzicato subito la dirigenza Juve che, come da dettami di Spalletti, nel prossimo mercato cercherà profili di esperienza. L'austriaco, 34 anni da compiere il mese prossimo, dopo 12 anni al Bayern Monaco nel 2021 si era trasferito al Real Madrid, dove dopo le prime due stagioni non ha più trovato grande fortuna soprattutto per problemi fisici, e dal quale si svincolerà a giugno.

Juve-Alaba, quali sono i dubbi?

 E sono proprio le incognite legate alle sue condizioni quelle che frenano maggiormente Comolli e Ottolini poiché la questione ingaggio sembra superabile: ora Alaba guadagna 10 milioni di euro netti l'anno ma sa che, per età e per le recenti travagliate stagioni, dovrà ridursi sensibilmente lo stipendio.

Alaba, non solo Juve

 Pista tutta da seguire, con Alaba che piace anche al Manchester United ed è stato proposto anche in MLS e Saudi Pro League.

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