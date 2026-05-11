Lewandowski a sorpresa: "Valuto offerte di leghe minori, ho 38 anni..."

11 Mag 2026 - 11:42

Robert Lewandowski, in scadenza col Barcellona, ha messo in dubbio la sua permanenza nel calcio di vertice, ammettendo di non aver ancora pianificato il proprio futuro ma di essere aperto a proposte provenienti da campionati meno competitivi. Considerati i quasi 38 anni d'età, il centravanti ha sottolineato di non escludere "un'opzione in una lega di livello inferiore" per le prossime stagioni. Lewandowski, che ha deciso di prendersi del tempo prima di sciogliere le riserve sulla sua carriera, ha confermato che la scelta definitiva arriverà solo dopo una fase di riflessione: "Ascolterò ancora qualche offerta e poi prenderò una decisione", ha spiegato. In Italia lo cercano Juventus e Milan.

Ultimi video

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

02:15
Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

I più visti di Mercato

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

Il rinnovo di Chivu, Muharemovic e Palestra: le mosse dell'Inter sul mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:42
Lewandowski a sorpresa: "Valuto offerte di leghe minori, ho 38 anni..."
09:22
Stroppa: "Volontà di continuare a Venezia ma con squadra adeguata"
21:20
Atalanta, l'ad Percassi: "D'Amico ds? Bravo, ma ne parleremo. Dialogo aperto con Palladino"
20:31
Roma, Dybala: "Forse il derby sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi giallorossi"
15:02
Liverpool-Real Madrid: contatti per... Xabi Alonso