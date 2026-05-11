Lewandowski a sorpresa: "Valuto offerte di leghe minori, ho 38 anni..."

Robert Lewandowski, in scadenza col Barcellona, ha messo in dubbio la sua permanenza nel calcio di vertice, ammettendo di non aver ancora pianificato il proprio futuro ma di essere aperto a proposte provenienti da campionati meno competitivi. Considerati i quasi 38 anni d'età, il centravanti ha sottolineato di non escludere "un'opzione in una lega di livello inferiore" per le prossime stagioni. Lewandowski, che ha deciso di prendersi del tempo prima di sciogliere le riserve sulla sua carriera, ha confermato che la scelta definitiva arriverà solo dopo una fase di riflessione: "Ascolterò ancora qualche offerta e poi prenderò una decisione", ha spiegato. In Italia lo cercano Juventus e Milan.