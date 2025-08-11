Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

SEGNALI INCORAGGIANTI

La trasferta sul campo del Borussia Dortmund porta con sé segnali estremamente positivi. Al di là della vittoria per 2-1, i bianconeri erano chiamati a mandare dei segnali dopo la sfida opaca contro la Reggiana. Segnali che sono arrivati forti e chiari, facendo registrare una buona crescita dopo un'altra settimana intensa di lavoro. È proprio l'intensità la chiave del gioco di Igor Tudor: l'obiettivo è recuperare il pallone il più avanti possibile (come sul gol del vantaggio) per dare spazio alla creatività di Yildiz (autore dell'assist per il 2-0 di Cambiaso) e Francisco Conceição, anche ieri tra i più positivi. Al momento, l'unico "assente" è David, che però si sta ancora ambientando ma comincia a far vedere cose interessanti. L'altra nota positiva è sicuramente il rientro di Gleison Bremer, che sta mettendo minuti nelle gambe: il suo impiego, però, verrà centellinato in vista della lunga stagione che lo attende. Se Tudor e i suoi ragazzi cominciano a mandare dei segnali incoraggianti in campo, ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a completare il mercato nelle prossime settimane.