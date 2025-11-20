Juve, Hjulmand e Hojbjerg in salita per gennaio: in mediana si valutano soluzioni low cost

Le piste che portano ai due centrocampisti restano complicate per costi e tempi: i bianconeri guardano alle occasioni come Brozovic e alle alternative interne Miretti e Adzicdi Stefano Ronchi
La Juve ha messo il centrocampo al centro delle valutazioni per gennaio, ma le due piste principali - Hjulmand e Hojbjerg - si sono rivelate subito in salita. Le richieste economiche dei club coinvolti hanno rallentato ogni margine di manovra e spinto i dirigenti bianconeri a raddrizzare il tiro e a riconsiderare le strategie. Per il mercato invernale si valutano così soluzioni più accessibili, dalle opportunità low cost come Brozovic fino alla possibilità di rilanciare Miretti e Adzic nelle rotazioni di Spalletti.
Hjulmand: trattativa rinviata all'estate
Per puntellare il centrocampo la Juve continua a seguire con attenzione la situazione di Morten Hjulmand, ma la trattativa è rimasta bloccata dai costi e dalla volontà dello Sporting di non aprire a una cessione immediata. Stando alle indiscrezioni, al momento sarebbe tutto in standy-by e l'operazione sarebbe già stata rinviata alla prossima estate, con tempi e condizioni più favorevoli per tutte le parti coinvolte. Il centrocampista danese, dunque, resta un obiettivo bianconero, ma non per gennaio.
Hojbjerg: via dal Marsiglia solo a cifre monstre
La pista che porta a Pierre Hojbjerg è risultata ancora più difficile. L'Olympique Marsiglia ha fissato un prezzo molto alto per una cessione immediata e ha aperto solo a eventuali discorsi su cifre (circa 60 milioni di euro) considerate al momento proibitive per le casse bianconere. Situazione che anche in questo caso non sembra offrire spiragli utili nell'immediato ai bianconeri per rinforzare il centrocampo di Spalletti.
Brozovic occasione low-cost
In un contesto di difficoltà legate ai due obiettivi principali, la Juventus nel frattempo continua a sondare il mercato e a monitorare con grande interesse la situazione di Marcelo Brozovic. Al netto dell'interesse anche per Xhaka e di valutazioni legate alla carta di identità dell'ex nerazzurro in trattativa per il rinnovo con l'Al Nassr, alla Continassa il croato è visto come un'opportunità potenzialmente praticabile sotto il punto di vista economico e tecnico. Un profilo low-cost per puntellare il reparto con un giocatore di esperienza che conosce bene il campionato italiano e che potrebbe contendere il ruolo di play a Locatelli.
Miretti e Adzic nelle rotazioni di Spalletti
Accanto alle valutazioni di mercato, il club bianconero continua a considerare anche soluzioni interne per il centrocampo. Fabio Miretti e Vasilije Adzic sono infatti due profili che Spalletti potrebbe rilanciare subito nelle rotazioni. Entrambi offrono caratteristiche utili e permettono di ampliare le scelte a disposizione nel reparto, senza interventi pesanti sul mercato.