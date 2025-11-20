Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MERCATO BIANCONERO

Juve, Hjulmand e Hojbjerg in salita per gennaio: in mediana si valutano soluzioni low cost

Le piste che portano ai due centrocampisti restano complicate per costi e tempi: i bianconeri guardano alle occasioni come Brozovic e alle alternative interne Miretti e Adzic

di Stefano Ronchi
20 Nov 2025 - 11:30

La Juve ha messo il centrocampo al centro delle valutazioni per gennaio, ma le due piste principali - Hjulmand e Hojbjerg - si sono rivelate subito in salita. Le richieste economiche dei club coinvolti hanno rallentato ogni margine di manovra e spinto i dirigenti bianconeri a raddrizzare il tiro e a riconsiderare le strategie. Per il mercato invernale si valutano così soluzioni più accessibili, dalle opportunità low cost come Brozovic fino alla possibilità di rilanciare Miretti e Adzic nelle rotazioni di Spalletti.

Hjulmand: trattativa rinviata all'estate
Per puntellare il centrocampo la Juve continua a seguire con attenzione la situazione di Morten Hjulmand, ma la trattativa è rimasta bloccata dai costi e dalla volontà dello Sporting di non aprire a una cessione immediata. Stando alle indiscrezioni, al momento sarebbe tutto in standy-by e l'operazione sarebbe già stata rinviata alla prossima estate, con tempi e condizioni più favorevoli per tutte le parti coinvolte. Il centrocampista danese, dunque, resta un obiettivo bianconero, ma non per gennaio.

Hojbjerg: via dal Marsiglia solo a cifre monstre
La pista che porta a Pierre Hojbjerg è risultata ancora più difficile. L'Olympique Marsiglia ha fissato un prezzo molto alto per una cessione immediata e ha aperto solo a eventuali discorsi su cifre (circa 60 milioni di euro) considerate al momento proibitive per le casse bianconere. Situazione che anche in questo caso non sembra offrire spiragli utili nell'immediato ai bianconeri per rinforzare il centrocampo di Spalletti.

Leggi anche

Juve, il rinnovo di Yildiz è in stallo: fondamentali le ambizioni del club

Brozovic occasione low-cost
In un contesto di difficoltà legate ai due obiettivi principali, la Juventus nel frattempo continua a sondare il mercato e a monitorare con grande interesse la situazione di Marcelo Brozovic. Al netto dell'interesse anche per Xhaka e di valutazioni legate alla carta di identità dell'ex nerazzurro in trattativa per il rinnovo con l'Al Nassr, alla Continassa il croato è visto come un'opportunità potenzialmente praticabile sotto il punto di vista economico e tecnico. Un profilo low-cost per puntellare il reparto con un giocatore di esperienza che conosce bene il campionato italiano e che potrebbe contendere il ruolo di play a Locatelli. 

Miretti e Adzic nelle rotazioni di Spalletti
Accanto alle valutazioni di mercato, il club bianconero continua a considerare anche soluzioni interne per il centrocampo. Fabio Miretti e Vasilije Adzic sono infatti due profili che Spalletti potrebbe rilanciare subito nelle rotazioni. Entrambi offrono caratteristiche utili e permettono di ampliare le scelte a disposizione nel reparto, senza interventi pesanti sul mercato. 

Leggi anche

Tiago Gabriel, Corvino avvisa la Juve: "Piace a tanti ma per quest'anno resta qui"

juve
hjulmand
hojbjerg

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Juventus

Juve, avviati i contatti per Tiago Gabriel: idea Adzic come contropartita

Juve, è caccia a un play e torna di moda Xhaka: Comolli pronto all'assalto a gennaio

Juve, la caccia al regista porta al "nuovo Pedri": Rodrigo Mendoza nel mirino

Quando l'algoritmo cambia i piani: Comolli non si fida più di chi ritorna dall'Arabia Saudita

Juve, il rinnovo di Yildiz è in stallo: fondamentali le ambizioni del club

Juve, mediana da puntellare: idea Brozovic, Miretti e Adzic le soluzioni interne

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:11
Muller annuncia: "Resto in MLS anche il prossimo anno"
12:13
Galatasaray, l'agente Gardi su Lookman: "Se continuerò a lavorare col club..."
11:00
L'agente Gardi: "Osimhen al Galatasaray a lungo, è un leader"
10:11
L'agente Gardi: "Quando proposi Osimhen al Galatasaray pensavano scherzassi"
23:28
Malaga: Francisco Funes nuovo allenatore