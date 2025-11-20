Juve, Hjulmand e Hojbjerg in salita per gennaio: in mediana si valutano soluzioni low cost

La Juve ha messo il centrocampo al centro delle valutazioni per gennaio, ma le due piste principali - Hjulmand e Hojbjerg - si sono rivelate subito in salita. Le richieste economiche dei club coinvolti hanno rallentato ogni margine di manovra e spinto i dirigenti bianconeri a raddrizzare il tiro e a riconsiderare le strategie. Per il mercato invernale si valutano così soluzioni più accessibili, dalle opportunità low cost come Brozovic fino alla possibilità di rilanciare Miretti e Adzic nelle rotazioni di Spalletti.