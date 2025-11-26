Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, Toth il nome nuovo a centrocampo: ma c'è da battere la concorrenza della Bundesliga

Il centrocampista del Ferencvaros è già nel giro della nazionale maggiore e costa 15 milioni di euro 

di Martino Cozzi
26 Nov 2025 - 11:10

La Juventus è già al lavoro per il mercato di gennaio. Nelle ultime ore, in casa bianconera sta avanzando il nome di Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros e già nel giro della nazionale ungherese. Classe 2005, secondo alcune voci provenienti dalla Germania, tra i club interessati ci sarebbe anche la Juventus, che però dovrà battere la concorrenza di Bayer Leverkusen e Lipsia, che lo seguono già da tempo, ma anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per cercare di portarlo a Torino già a gennaio, la Juve dovrà essere rapida e convincente nelle mosse. 

Leggi anche

La vittoria di Bodø è solo un punto di partenza: Spalletti può rilanciarsi con... due armi in più

Dopo aver giocato nella seconda squadra del club ungherese, da due stagioni Toth è entrato in pianta stabile nella prima, prendendosi, di fatto, il centrocampo. In questo inizio di stagione, l'ungherese ha già collezionato 19 presenze, mettendo a segno 2 gol e fornendo 5 assist. Tra le sue caratteristiche più apprezzate c'è, sicuramente, la capacità di ricoprire più ruoli nella mediana, reparto che i bianconeri puntano a rinforzare per tornare a competere nelle zone altissime della classifica. Oltre alle qualità tecniche, anche l'attuale valutazione economica è un incentivo per la Juventus a muoversi quanto prima sul mercato: il Ferencvaros vuole 15 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, cifra che potrebbe alzarsi ulteriormente in estate. 

Leggi anche

Disastro Adzic, Yildiz entra e dà la scossa. Letargo finito per Openda e David

Le qualità di Toth sono state riconosciute anche da Marco Rossi, ct dell'Ungheria, che dopo averlo convocato a marzo per il play-out di ritorno contro la Turchia di Yildiz (2005 come lui) non ha potuto più fare a meno di chiamarlo. Dopo una serie di spezzoni di partite giocate, l'ungherese si è preso la titolarità nel centrocampo della nazionale, partendo dall'inizio anche nell'ultima, e sfortunata, sconfitta con l'Irlanda del Nord che è costata l'accesso ai play-off mondiali. 

juventus
calciomercato juve
mercato juventus

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Juventus

Anche la Juve a Verona-Parma: fari puntati su Bernabé e Giovane

Juve, Hjulmand e Hojbjerg in salita per gennaio: in mediana si valutano soluzioni low cost

Juve, il rinnovo di Yildiz è in stallo: fondamentali le ambizioni del club

Juve, avviati i contatti per Tiago Gabriel: idea Adzic come contropartita

VLAHOVIC

Spalletti e i rinforzi per gennaio: il modulo deciderà il mercato. Nodo Vlahovic

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:01
Bari, Caserta a un passo dall'esonero: al suo posto Vivarini
12:05
Juve, il rinnovo di McKennie non si sblocca: ipotesi MLS
11:22
Lewandowski dice no al Fenerbache: al Baça fino a giugno
10:16
West Ham, Fullkrug verso l'addio già a gennaio
23:17
Atletico Madrid, Molina: "Ritorno in Italia? Sto bene qui"