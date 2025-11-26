Juventus, Toth il nome nuovo a centrocampo: ma c'è da battere la concorrenza della Bundesliga

La Juventus è già al lavoro per il mercato di gennaio. Nelle ultime ore, in casa bianconera sta avanzando il nome di Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros e già nel giro della nazionale ungherese. Classe 2005, secondo alcune voci provenienti dalla Germania, tra i club interessati ci sarebbe anche la Juventus, che però dovrà battere la concorrenza di Bayer Leverkusen e Lipsia, che lo seguono già da tempo, ma anche di Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per cercare di portarlo a Torino già a gennaio, la Juve dovrà essere rapida e convincente nelle mosse.