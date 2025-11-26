Juventus, regista cercasi: tra Brozovic, Bernabé e Toth spunta Verratti

Da Pizzarro a Lobotka, passando per Brozovic: ogni squadra di Luciano Spalletti è stata costruita intorno a un regista. Una figura che oggi manca alla Juventus e che il tecnico di Certaldo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio. Difficile muoversi nella finestra di riparazione, a maggior ragione in un ruolo delicato come quello del play. Nelle ultime settimane i nomi si sono sprecati: da Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros classe 2005 seguito da mezza Bundesliga, fino all'idea low cost Marcelo Brozovic, in uscita dall'Al Nassr, e le ben più costose opzioni che portano a Hojbjerg, Hjulmand e Bernabé. Nelle ultime ore però è emersa una nuova suggestione per coprire la casella mancante nel centrocampo dell'ex Ct: Marco Verratti.