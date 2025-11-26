Juventus, regista cercasi: tra Brozovic, Bernabé e Toth spunta Verratti

Il centrocampista pescarese potrebbe lasciare il Qatar: i bianconeri gli offrirebbero l'occasione di esordire in Serie A a 33 anni
Da Pizzarro a Lobotka, passando per Brozovic: ogni squadra di Luciano Spalletti è stata costruita intorno a un regista. Una figura che oggi manca alla Juventus e che il tecnico di Certaldo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio. Difficile muoversi nella finestra di riparazione, a maggior ragione in un ruolo delicato come quello del play. Nelle ultime settimane i nomi si sono sprecati: da Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencvaros classe 2005 seguito da mezza Bundesliga, fino all'idea low cost Marcelo Brozovic, in uscita dall'Al Nassr, e le ben più costose opzioni che portano a Hojbjerg, Hjulmand e Bernabé. Nelle ultime ore però è emersa una nuova suggestione per coprire la casella mancante nel centrocampo dell'ex Ct: Marco Verratti.
Marco Verratti ha vissuto una carriera intera in cabina di regia. Il centrocampista pescarese risponderebbe perfettamente all’identikit del play ideale di Spalletti: per fisico e qualità si avvicina molto alle caratteristiche di Pizzarro e Lobotka. L'ex Psg, oggi 33enne, in estate, dopo l'esperienza da 70 milioni in due anni con l'Al-Arabi, ha deciso di rimanere in Qatar firmando con l'Al-Duhail SC per 30 milioni circa a stagione. Un ostacolo non da poco nell'ipotetica trattativa che lo porterebbe a Torino.
Negli ultimi giorni però il suo nome è tornato al centro delle voci di mercato: dall'argentina emergono indiscrezioni riguardo un possibile sondaggio del Boca Juniors. Un interesse che ha acceso le fantasie dei tifosi argentini, accorsi in massa sotto l’ultimo post social del centrocampista, pubblicato dopo la vittoria 4-2 nella Champions League asiatica contro l'Al-Ittihad di Conceicao, Benzema e Kante: "È ora Marco, il Boca ti aspetta", il tenore medio dei commenti con tanto di cuoricini blu e gialli a corredo.
Nel caso le voci di un addio al Qatar fossero confermate, vorrebbe dire che il calciatore sarebbe disposto anche a ridursi l'ingaggio, fuori scala per qualsiasi club europeo o americano. Uno spiraglio in cui anche la Juve, volendo, potrebbe dunque inserirsi. Verratti non ha mai giocato nel campionato italiano, ragione per cui potrebbe essere tentato dal ritorno in Italia per chiudere la carriera: i bianconeri potrebbero finalmente offrirgli l'occasione di misurarsi con la Serie A.