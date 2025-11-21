Logo SportMediaset

Calciomercato Juventus: scout a Verona-Parma fari puntati su Bernabé e Giovane

La Juventus invia osservatori a Verona-Parma: nel mirino Adrian Bernabé e l'attaccante Giovane

di Stefano Fiore
21 Nov 2025 - 10:10

La Juventus continua a pianificare il futuro e prosegue la sua opera di scouting sui migliori talenti emergenti della Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel fine settimana un osservatore bianconero sarà presente allo stadio Bentegodi per seguire dal vivo la sfida tra Verona e Parma.

Il "menù" degli osservatori bianconeri prevede due nomi cerchiati in rosso: Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma, cervello e motore della squadra ducale; e Giovane, attaccante brasiliano del Verona, tra le rivelazioni di questa stagione. Si tratta di due elementi già decisivi per le rispettive squadre nella corsa alla salvezza, ma che hanno mostrato cose interessanti anche in proiezione top club.

Calciomercato Juventus: occhi su Bernabé, ma Cherubini e il Parma fanno muro

 Nonostante l'interesse bianconero sia concreto, strappare Adrian Bernabé al Parma nella finestra invernale (che scatterà il 2 gennaio) appare complicato. Il giocatore è troppo importante per gli equilibri della squadra e per l'obiettivo salvezza. L'ad Federico Cherubini (tra l'altro ex Juve) appare intenzionato a resistere a qualsiasi sirena di mercato, rinviando ogni discorso sulla cessione del talento spagnolo almeno fino a giugno.

Giovane del Verona: l'intuizione di Sogliano piace a Inter, Milan e all'Atalanta di Palladino

 L'altro grande osservato speciale è Giovane, l'ennesima intuizione vincente del ds veronese Sean Sogliano. Prelevato a parametro zero dal Corinthians a luglio, la punta classe 2003 ha avuto un impatto devastante e la sua valutazione è già schizzata a 15 milioni di euro.

La Juventus non è sola nella corsa al brasiliano, che piace a tutte le grandi. Per quanto riguarda il Milan, il dt Moncada lo ha visionato dal vivo qualche settimana fa in Como-Verona; il giocatore avrebbe stregato Chivu e Ausilio nel recente faccia a faccia contro l'Inter; e poi c'è l'Atalanta del neo-tecnico Raffaele Palladino, che lo voleva già lo scorso gennaio quando era alla Fiorentina; infine anche la Roma ha acceso i radar sul talento verdeoro.

