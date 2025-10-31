Juve, il mercato di gennaio verrà deciso dal modulo: regista o esterno

Non vogliamo certo mettere fretta agli uomini mercato della Juventus: la gestione firmata Luciano Spalletti è solo all'alba, dovrà conoscere prima bene la squadra, trasmettergli il proprio credo e vedere come andranno i primi risultati. Ma è chiaro che tra due mesi, con l'apertura della sessione invernale del calciomercato, il club bianconero potrebbe mettere nuovamente mano al portafoglio per avvicinare un po' di più la rosa a un allenatore che non l'ha pianificata in estate.