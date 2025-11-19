Juve, avviati i contatti per Tiago Gabriel: idea Adzic come contropartita

Non è un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di un difensore centrale e le prestazioni di Tiago Gabriel sono sotto gli occhi di tutti. Il classe 2004 del Lecce sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri di Damien Comolli e nelle ultime settimane la Juve avrebbe seguito con particolare attenzione il portoghese. L'affare potrebbe essere conveniente per diverse ragioni, ma la carta d'identità del giallorosso è sicuramente decisiva nelle valutazioni della Vecchia Signora. Come evidenziato da Tuttosport, ingaggiando un giocatore nato dopo l'1 gennaio 2003 la Juventus non occuperebbe nessun posto in lista e, quindi, non avrebbe nemmeno la necessità di vendere per fare spazio a Tiago Gabriel.