Juve, avviati i contatti per Tiago Gabriel: idea Adzic come contropartita

Juve: l'ex Pjanic in visita alla Continassa
© X Juventus
© X Juventus
Il difensore del Lecce è il primo obiettivo dei bianconeri: su di lui anche diversi club di Premier Leaguedi Redazione
La Juventus sta pianificando le prossime mosse in vista del mercato invernale, con l'obiettivo di regalare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari per raddrizzare una stagione finora abbastanza complicata.
Non è un mistero che i bianconeri siano alla ricerca di un difensore centrale e le prestazioni di Tiago Gabriel sono sotto gli occhi di tutti. Il classe 2004 del Lecce sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri di Damien Comolli e nelle ultime settimane la Juve avrebbe seguito con particolare attenzione il portoghese. L'affare potrebbe essere conveniente per diverse ragioni, ma la carta d'identità del giallorosso è sicuramente decisiva nelle valutazioni della Vecchia Signora. Come evidenziato da Tuttosport, ingaggiando un giocatore nato dopo l'1 gennaio 2003 la Juventus non occuperebbe nessun posto in lista e, quindi, non avrebbe nemmeno la necessità di vendere per fare spazio a Tiago Gabriel.
Secondo le ultime indiscrezioni, il board bianconero avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del difensore per provare a convincere sia lui che il club a lasciare Lecce tra qualche mese. Le prossime mosse della Juventus saranno importantissime, visto che non è la sola a seguire con attenzione l'ex Estrela Amadora. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero già alcuni club di Premier League, su tutti il Brentford che potrebbe mettere sul piatto un'offerta da 20 milioni di euro, a cui i salentini difficilmente resisterebbero.
Da non sottovalutare, però, la carta delle contropartite. I bianconeri potrebbero inserire nell'affare anche qualche profilo della Next Gen, su tutti Adzic, in passato cercato dal Lecce. Non bisogna dimenticare, inoltre, che Comolli è alla ricerca anche di un regista e se dovesse arrivare un innesto in mezzo al campo le possibilità di giocare per il montenegrino si azzererebbero. Il prestito, quindi, potrebbe essere più di un'ipotesi.
© X Juventus
© X Juventus