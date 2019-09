Juventus, ultimo affondo per Rakitic

Se Paratici ha chiuso alla cessione di Dybala, non è per questo detto che il rush finale di calciomercato sarà avaro di operazioni per la Juventus. Detto a parte di Boateng, in Spagna rilanciano forte anche l'opzione Rakitic. L'interesse bianconero per il centrocampista croato non è nuovo ma non si è mai trovata la quadra con il Barcellona: sul tavolo l'idea di uno scambio con Emre Can (che però Sarri tratterebbe) o magari Matuidi (con conguaglio agli spagnoli).