Cesar Azpilicueta è stato offerto alla Juventus: al momento nessuna trattativa

A giugno 2023 il classe 1989 voleva lasciare il Chelsea (dove trovava poco spazio), di cui era capitano, e stava per firmare da parametro zero un biennale con i nerazzurri poiché i Blues, di comune accordo con lui, avevano deciso di risolvere il contratto con un anno di anticipo. Ma alla fine il richiamo della Spagna risultò troppo forte per Azpilicueta che decise di accasarsi all'Atletico Madrid, mentre l'Inter in difesa riscattò Acerbi e prese sia Pavard che Bisseck.