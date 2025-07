Juventus, c'è l'offerta allo United per Sancho: pronti 25 milioni

Sancho, promessa del calcio britannico e vicecampione d'Europa con la sua nazionale nel 2021, era passato dal Borussia Dortmund al Manchester United per la cifra monstre di 85 milioni di euro proprio nel 2021. Ma poi, a Old Trafford, non è mai riuscito a lasciare il segno con il ritorno in Germania appena due anni e mezzo dopo e il prestito al Chelsea dello scorso anno. La Juventus potrebbe essere un'occasione di rilancio, i contatti sono avviati e i bianconeri sono in pressing sugli inglesi.