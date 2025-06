Juve, Vlahovic rifiuta la Turchia. Senza il suo addio non arriva David

L’obiettivo dell’attaccante è quello di rimanere a Torino fino alla scadenza del suo contratto, incassando così interamente i dodici milioni di ingaggio prima di liberarsi a parametro zero. Vlahovic ha rifiutato la destinazione turca, con Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas che sono tutte alla ricerca di attaccanti dopo aver salutato protagonisti della Serie A come Osimhen, Dzeko e Immobile. Mourinho ha già mollato la presa, con il Fener che ha cambiato obiettivo e preso di fatto John Duran, ex Aston Villa in uscita dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Il serbo non apre all’addio, anche Allegri ci ha pensato come opzione per l’attacco del Milan ma non ci sono, al momento, margini per la trattativa. Come se non bastasse questo problema legato al mercato, anche le “mosse social” di Vlahovic convincono ben poco l’ambiente bianconero. Dopo il 5-2 incassato contro il Manchester City l’ex Fiorentina ha postato le foto del match commentando con “nueve”, quasi a sottolineare l’importanza della prestazione contro il City. Un post che dopo una sconfitta così pesante ha indispettito non poco i tifosi della Juve, che avrebbero apprezzato ben altro atteggiamento da uno dei giocatori con più vissuto in questa Juventus.