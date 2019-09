Juventus, Jerome Boateng a un passo

L'AFFARE

Il colpo last minute di Fabio Paratici potrebbe essere Jerome Boateng. Secondo i media tedeschi, il difensore del Bayern, infatti, sarebbe a un passo dalla Juve, che evidentemente, nonostante la presenza in rosa di Bonucci, De Ligt, Rugani e Demiral, avverte l'esigenza di sostituire l'infortunato Chiellini e rinforzare il reparto arretrato con un altro giocatore di esperienza. Juventus, tutti per Chiellini dopo l'infortunio

Il tedesco 30enne, fuori dai piani di Kovac che lo ha schierato titolare nella Supercoppa di Germania contro il Dortmund escludendole nelle tre gare successive in campionato, non ha partecipato a un appuntamento della squadra con gli sponsor in mattinata e si è allenato individualmente. Sono questi i segnali di un possibile addio, dovuto sostanzialmente a un rapporto ormai deteriorato dopo otto anni di permanenza e le ultime due stagioni non all'altezza delle precedenti. Boateng, che ha il contratto in scadenza nel 2021, raggiungerebbe così il fratello Kevin-Prince in Italia: i due si sono già affrontati in Bundesliga.