Juventus, Paratici: "La cessione di Dybala è assolutamente esclusa"

Fabio Paratici non era mai stato così chiaro a proposito del futuro di Paulo Dybala: "Escludiamo assolutamente la sua cessione". Niente partenza verso il Psg, niente scambio con Icardi e l'Inter, dunque. Ma c'è spazio per altre operazioni della Juventus? "Siamo tranquilli, poi nelle ultime ore di mercato ci possono sempre essere opportunità in entrata e in uscita. Ma, se non ci saranno, rimarremo così". Juventus, tutti per Chiellini dopo l'infortunio

Nessuno al posto dell'infortunato Chiellini quindi: "Per tutte le squadre ci sono imprevisti, vedi il Manchester City con Laporte. Quando si giocano partite con il mercato aperto c'è semplicemente più agitazione". Ancora Paratici sul capitano: "Ci dispiace moltissimo, per la persona che è e per l'importanza che riveste nella squadra e nel club. Abbiamo una rosa che può sostituirlo nel migliore dei modi".