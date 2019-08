Neymar-Barcellona, Leonardo: "L'accordo non c'è, si sono mossi tardi e forse sono rimasti senza soldi"

L'intrigo Neymar è una matassa destinata a restare irrisolta. L'ultima puntata della telenovela vede un Leonardo visibilmente inviperito: "L'unica proposta scritta da parte del Barcellona ci è arrivata solo il 27. Eravamo disposti a parlare di soldi e contropartite, ma poi non è mai più arrivata la conferma in linea con le nostre esigenze. L'accordo quindi non c'è".