Juventus: affare saltato con il Nottingham Forest per Weah e Mbangula

È definitivamente saltata l'operazione tra Juventus e Nottingham Forest per Timothy Weah e Samuel Mbangula. Gli inglesi, registrato anche il secco no dei due calciatori al trasferimento, hanno abbandonato il tavolo della trattativa e così i bianconeri sono costretti a rinunciare a 25 milioni e a ricche plusvalenze. L'attaccante belga, era stato lanciato dalla Next Gen e in prima squadra da Thiago Motta, mentre il figlio d'arte era stato acquistato nell’estate 2023 dal Lilla per 10,3 milioni più bonus. Entrambi, pur presenti al Mondiale per Club, non rientrano nei piani di Tudor e si proverà a trovare una nuova sistemazione entro fine mercato.