Juve, sul contratto di Vlahovic scatta il bonus che porta lo stipendio a 10 milioni

Il 30 giugno 2026 sarà anche un'altra giornata chiave perché, senza il rinnovo ormai in alto mare, dalle successive 24 ore Vlahovic sarà un giocatore libero di accettare nuove destinazioni a parametro zero. Un'evenienza che la Juve vuole assolutamente evitare e per questo cercherà soluzioni per cederlo da qui a fine mercato, anche perché ormai in attacco si è scelto di puntare su David.