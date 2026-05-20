Juventus, Spalletti chiede fiducia a Elkann. Conte il sogno in caso di addio

"Viviamo alla giornata", queste le parole di Giorgio Chiellini dopo il ko della Juventus contro la Fiorentina che, a meno di miracoli, precluderà la prossima Champions League ai bianconeri. Una frase che fa capire come la sconfitta contro i Viola abbia tolto ogni certezza, facendo riconsiderare tutti i progetti per il futuro. Compresa la posizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo è fresco di rinnovo: a inizio aprile l'ex Ct ha infatti firmato contratto che lo legherebbe ai bianconeri fino al 2028. Ma è stato Spalletti stesso a mettersi in discussione ("se non sei nelle condizioni di esprimere il livello che hai, devo mettere in discussione soprattutto me stesso") dopo lo scivolone contro la Fiorentina. E allora la permanenza sulla panchina bianconera improvvisamente non è più scontata.