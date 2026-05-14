Da Openda a Kostic e Adzic: ultima allo Stadium con la maglia della Juventus

Quella contro la Fiorentina potrebbe essere l'ultima partita all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus per parecchi giocatori. Se è vero che Spalletti ha annunciato che molti degli attualmente in rosa resteranno a Torino, lo è altrettanto che alcuni di loro, non così pochi, sono in uscita. Certa. In attesa di capire quale sarà il futuro di Vlahovic, sembra il reparto offensivo quello che subirà i maggiori cambiamenti. Perché Lois Openda è da tempo finito ai margini del progetto e per lui si prospetta una cessione in prestito per evitare una minusvalenza visto l'esborso da 44 milioni complessivi per portarlo alla Signora la scorsa estate. In partenza anche Arek Milik, frenato da continui problemi fisici. E poi c'è Jonathan David, ritrovatosi in una realtà più grande di lui e in odore di cessione a titolo definitivo.