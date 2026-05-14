Da Openda a Kostic e Adzic: ultima allo Stadium con la maglia della Juventus

La Juventus svela la maglia per la prossima stagione
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Sono diversi i giocatori in uscita, ma anche l'elenco di chi è in bilico è lungo. Ma gli incassi...
Quella contro la Fiorentina potrebbe essere l'ultima partita all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus per parecchi giocatori. Se è vero che Spalletti ha annunciato che molti degli attualmente in rosa resteranno a Torino, lo è altrettanto che alcuni di loro, non così pochi, sono in uscita. Certa. In attesa di capire quale sarà il futuro di Vlahovic, sembra il reparto offensivo quello che subirà i maggiori cambiamenti. Perché Lois Openda è da tempo finito ai margini del progetto e per lui si prospetta una cessione in prestito per evitare una minusvalenza visto l'esborso da 44 milioni complessivi per portarlo alla Signora la scorsa estate. In partenza anche Arek Milik, frenato da continui problemi fisici. E poi c'è Jonathan David, ritrovatosi in una realtà più grande di lui e in odore di cessione a titolo definitivo.
Ma l'elenco non finisce qui. Filip Kostic e Juan Cabal sono destinati a salutare. Il primo è in scadenza e sarà liberato, il secondo è stato bocciato da Spalletti e gli si dovrà trovare una destinazione.
C'è pi da aprire un capitolo relativo agli "incerti". Tra coloro che cercano maggiore spazio ci sono Edon Zhegrova e Fabio Miretti. Il kosovaro era arrivato alla Juve con grandi aspettative, ma non ha convinto soprattutto per la sua difficoltà a eseguire la fase difensiva. Miretti, invece, è stato difficilmente collocabile e rischia di fare la riserva perpetua a soli 22 anni. Discorso simile per Vasilije Adžić, sul quale la Juve punta, ma che verrà mandato a fare esperienza in prestito.
Di certo tutte queste cessioni porteranno pochi soldi nelle casse bianconere e al massimo faranno risparmiare qualche milione di stipendio. Per questo arrivare in Champions League resta fondamentale, altrimenti Comolli & C. saranno costretti a una o più cessioni pesanti.
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