Juventus, mercato sconvolto senza Champions: cosa succede con Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Yildiz...

I radar dei club inglesi sono accesi anche su Khephren Thuram e Francisco Conceiçao, due profili che hanno molto mercato all'estero e che potrebbero garantire plusvalenze vitali. Anche la posizione di Andrea Cambiaso resta sotto osservazione dopo un'annata poco brillante. La dirigenza bianconera comunque non smantellerà l'organico e ha già blindato Kenan Yildiz come unico elemento totalmente incedibile.