Juventus, mercato sconvolto senza Champions: cosa succede con Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic, Yildiz...

I giornali sportivi: lunedì 18 maggio 2026
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La Juventus rischia l'esclusione dalla Champions. Da Vlahovic a Bernardo Silva, ecco come cambia il mercato
Il crollo interno contro la Fiorentina ha fatto scivolare la Juventus dal terzo al sesto posto, allontanando drasticamente l'accesso alla prossima Champions League. Questo scenario comporterebbe una perdita stimata tra i 70 e gli 80 milioni di euro, un passivo pesante che rischia di avere pesanti conseguenze in sede di mercato, dagli acquisti alle cessioni ai rinnovi.
Il nodo più intricato riguarda Dusan Vlahovic, il cui prolungamento contrattuale appare ulteriormente in salita. La proposta della società si è attestata su una base di 6 milioni di euro a stagione, una cifra che dimezzerebbe l'attuale stipendio del serbo. L'attaccante continua a sognare palcoscenici di primo livello - Barcellona e Bayern Monaco su tutti - ed è difficile che accetti di rinunciare alla massima competizione europea.
L'addio all'Europa che conta complicherebbe irrimediabilmente la corsa a Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City a parametro zero. Il fantasista portoghese ha rimandato ogni decisione a ridosso del Mondiale ma difficilmente accetterebbe l'Europa League, preferendo opzioni come il Barcellona. Destino opposto potrebbe invece toccare ad Alisson: il trentatreenne portiere brasiliano del Liverpool avrebbe già un accordo di massima per un triennale e sarebbe disposto a sposare il progetto bianconero anche senza Champions, a patto di lottare subito per lo scudetto.
E poi c'è la questione delle possibili cessioni. Il principale indiziato a partire è Gleison Bremer, reduce da una stagione altalenante e frenata da problemi fisici. Il difensore ha manifestato l'intenzione di competere per traguardi europei, motivo per cui la dirigenza non si opporrebbe a un suo eventuale trasferimento di fronte a una proposta congrua proveniente dalla Premier League.
I radar dei club inglesi sono accesi anche su Khephren Thuram e Francisco Conceiçao, due profili che hanno molto mercato all'estero e che potrebbero garantire plusvalenze vitali. Anche la posizione di Andrea Cambiaso resta sotto osservazione dopo un'annata poco brillante. La dirigenza bianconera comunque non smantellerà l'organico e ha già blindato Kenan Yildiz come unico elemento totalmente incedibile.
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