Chelsea, Xabi Alonso ne mette sei sul mercato: un nome fa gola al Milan

In estate è prevista una mini-rivoluzione in casa Chelsea. Xabi Alonso, scrive il Daily Mail, ha già individuato sei calciatori da mettere sul mercato: nella lista ci sono Filip Jorgensen, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Axel Disasi (28), Liam Delap e Alejandro Garnacho. Da tenere d'occhio specialmente Disasi che potrebbe tornare in orbita Milan. I rossoneri lo hanno già seguito nell'ultimo mercato invernale e potrebbero tornare alla carica.