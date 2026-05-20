Guardiola sul suo futuro: "Nessun annuncio, qui sono felice. Parlerò col presidente"

Subito dopo il pareggio in casa del Bournemouth che ha regalato il titolo della Premier League all'Arsenal, Pep Guardiola si è soffermato sul suo futuro al City. "Il mio addio? Ho imparato nella mia carriera che annunciare qualcosa a stagione in corso porta a dei risultati pessimi - le parole del tecnico spagnolo -. Ho ancora un anno di contratto, a fine anno parlerò con il presidente e vedremo. Qui sono la persona più felice al mondo".