Dalla Spagna: niente Barcellona per Bastoni, la decisione è definitiva

Il Barcellona ha deciso di non affondare il colpo su Alessandro Bastoni. Una decisione definitiva stando a quanto scrivono i colleghi di Diario Sport: per loro i catalani non stanno più lavorando per ingaggiare il difensore dell'Inter. A pesare la posizione del tecnico Flick che desidera un centrale dalle caratteristiche diverse e quella dell'Inter che chiedeva una cifra elevata.