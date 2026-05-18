Juventus fuori dalla Champions? Spalletti va da Elkann: rischiano Comolli e Modesto, ecco il piano

La sconfitta contro la Fiorentina che ha compromesso, vedremo tra una settimana se definitivamente, la qualificazione alla prossima Champions League non può non lasciare strascichi in casa Juventus. Già ieri, dopo la partita, Luciano Spalletti aveva detto "mi incontrerò con John Elkann, sarà un'analisi di me stesso, dovrò proporgli una versione migliore di quella vista oggi". La stima del presidente Exor verso l'allenatore toscano è testimoniata dal recente rinnovo di contratto, arrivato ancor prima che il quarto posto fosse blindato, un rapporto che va oltre la questione lavorativa, è proprio un feeling a livello di rapporti umani e di simpatia.