Juventus, si avvicina il ritorno di Kolo Muani: con o senza Champions, con o senza Vlahovic

La cifra si aggira attorno ai 40 milioni di euro e, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra andare bene a Comolli-Modesto sia con la Champions che senza, sia che rimanga Vlahovic o che parta a parametro zero, sia che Lewandowski si prenda la 9 juventina sia che scelga un'altra opzione. Anche perché nell'affare potrebbe rientrare Jonathan David, che a Torino non ha brillato e che Luis Campos, oggi ds dei parigini, aveva scoperto ai tempi del Lille e ancora apprezza.