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Juventus, si avvicina il ritorno di Kolo Muani: con o senza Champions, con o senza Vlahovic

Calciomercato Juventus: Randal Kolo Muani è l'obiettivo concreto per l'attacco di Spalletti. Il Psg apre alla cessione a titolo definitivo

13 Mag 2026 - 18:26
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Tra le discussioni sul rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic e il sogno chiamato Robert Lewandowski, sembra esserci una "quasi certezza" nel mercato della Juventus che va oltre trattative, dubbi, possibilità e ipotesi: Randal Kolo Muani.

Kolo Muani lascerà il Psg?

 Quello tra il club bianconero e l'attaccante francese è un amore mai spento, neppure dopo il mancato riscatto della scorsa estate che non era riuscito a tramutarsi neanche in un secondo prestito, come poi era successo col Tottenham, dove attualmente gioca ma dove non resterà, salvezza o meno. Questione di rapporti col Psg che erano tesi ma che sono tornati sereni e possono favorire un Kolo Muani-bis alla Juve, anche se questa volta con termini ben diversi dalla prima esperienza: o acquisto a titolo definitivo o niente, fanno sapere da Parigi.

Quanto cosa Kolo Muani?

 La cifra si aggira attorno ai 40 milioni di euro e, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra andare bene a Comolli-Modesto sia con la Champions che senza, sia che rimanga Vlahovic o che parta a parametro zero, sia che Lewandowski si prenda la 9 juventina sia che scelga un'altra opzione. Anche perché nell'affare potrebbe rientrare Jonathan David, che a Torino non ha brillato e che Luis Campos, oggi ds dei parigini, aveva scoperto ai tempi del Lille e ancora apprezza.

E allora via agli incontri, che ci saranno nelle prossime settimane, tra Juve e Psg per riparlare di Kolo Muani, che l'anno scorso in sei mesi aveva fatto 10 gol in 22 partite. Uno che a Luciano Spalletti, che da tempo chiede con forza un attaccante, farebbe molto comodo.

Juve, la nuova maglia si ispira alla stagione del primo trionfo europeo

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© Footy Headlines | La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 
© Footy Headlines | La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 
© Footy Headlines | La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 

© Footy Headlines | La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 

© Footy Headlines | La prima maglia dovrebbe ispirarsi alla divisa del 1976/77, stagione del primo trionfo europeo del club con la conquista della Coppa Uefa. Look tradizionale, con classiche strisce bianche e nere, e un colletto in stile retrò. L'oro è utilizzato per i loghi e le finiture 

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