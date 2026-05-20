Inter, Zanetti: "Nico Paz mi piace tantissimo"

Che all'Inter piaccia, e molto, Nico Paz ormai non è più un segreto. Apprezzamento confermato anche dalle parole da Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, che ha parlato così del connazionale di proprietà del Real Madrid: "Mi piace tantissimo Nico Paz. Per come gioca e per la persona che è. Ho la fortuna di conoscere suo padre, che fu mio compagno di stanza al Mondiale del 1998. La vita ci ha fatto incontrare di nuovo a Como dopo tanti anni senza vederci. Sono felice per il presente di Nico al Como. In questi due anni nel calcio italiano ha dimostrato tutta la sua qualità". Poi una battuta sul futuro di Nico e sulla speranza di vederlo all'Inter: "È sulla strada per diventare un grandissimo giocatore. I grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club"