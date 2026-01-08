Juventus, Spalletti riscopre Miretti: da possibile partente a jolly di centrocampo?

A proposito di questo, il centrocampista è uno dei pochi ad avere il DNA juventino, dato che è cresciuto nel club sin da bambino indossando spesso la fascia di capitano nelle giovanili. Un attestato di stima importante, che però potrebbe non bastare per garantirsi un posto in squadra. Lui, comunque, ce la sta mettendo tutta, ben consapevole che gli standard da rispettare per rimanere alla Juventus sono altissimi. Spalletti apprezza molto le sue qualità e, non a caso, l'ha quasi sempre messo in campo, seppur per pochi minuti. Meglio da trequartista che da centrocampista, ma l'abbondanza nel reparto offensivo frena un po' questa situazione. Quel che è certo, però, è che dalla trasferta di Reggio Emilia la Juventus è tornata a Torino con un potenziale titolare in più.