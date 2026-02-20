Juventus, piano rivoluzione con Spalletti: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi
I bianconeri vogliono aggiungere qualità ed esperienza alla propria rosa in vista della prossima stagione
La Juventus riparte da zero. Sia per smaltire la pesante sconfitta subita in casa del Galatasaray, sia sul mercato. Nella seconda parte di stagione, il club bianconero lavorerà su due fronti: sul campo dando massima fiducia a Luciano Spalletti, capace di invertire il trend negativo della squadra già a inizio stagione, sul mercato muovendosi in anticipo a caccia di parametri zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per questo motivo, l'ad Comolli e il ds Ottolini sono già al lavoro in cerca di occasioni dal mercato degli svincolati.
Qualità e quantità a centrocampo
Il nome in coma della lista bianconera è, senza dubbio, quello di Bernardo Silva, attualmente in forza al Manchester City. Il centrocampista portoghese è in scadenza a giugno e vuole provare una nuova avventura. Su di lui, scrive La Stampa, è forte l'interesse di Benfica, Psg e Barcellona, ai quali si aggiungono le pretendenti arabe. Al momento la trattativa sembra molto difficile ma, anche grazie ai rapporti con l'agente del portoghese Jorge Mendes, i bianconeri proveranno a far valere le proprie ragioni per cercare di convincere Bernardo. Presente in lista, ormai da tempo, anche Frank Kessié, corteggiato già a gennaio e in scadenza a giugno. Qui il vero problema è l'Al Ahli, che ha bloccato la cessione del calciatore, il quale non ha fretta di prendere una decisione e chiede un ingaggio da top player e un progetto competitivo. Per completare le seconde linee a centrocampo, la Juve ha individuato in Xaver Schlager del Lipsia un possibile rinforzo: a gennaio è stata raggiunta un'intesa per 2,5 milioni di euro, anche se al momento non rappresenta una priorità.
Restyling difensivo
Chi, invece, è da tempo una priorità è Marcos Senesi, difensore argentino di proprietà del Bounremouth e in scadenza a giugno. I bianconeri seguono questa pista da molto vicino già da un anno e negli ultimi giorni c'è stato un altro contatto con l'entourage del calciatore. Anche qui la concorrenza è folta, con Barcellona e Borussia Dortmund pronte a farsi avanti. I bianconeri hanno alzato ulteriormente la propria proposta e sperano di ottenere una risposta positiva nelle prossime settimane. Nel frattempo il ds Ottolini lavora anche per rinforzare le fasce esterne: Mingueza rimane sempre un obiettivo (con il Celta Vigo che ancora non si è rassegnato a perderlo a zero), mentre sarebbe già stato raggiunto un accordo economico con gli agenti di Zeki Celik, terzino di proprietà della Roma.
Tra rinnovi e investimenti
Ma non basta. Comolli e Ottolini lavoreranno anche per definire le uscite e, soprattutto, i rinnovi dei giocatori chiave. Con Vlahovic che sembra essere sempre più lontano dalla Juventus, chi potrebbe restare è McKennie, calciatore particolarmente apprezzato da Spalletti ma con il contratto in scadenza. Definite queste situazioni, ecco che tutto il budget verrà spostato su un attaccante (Kolo Muani è sempre tra gli obiettivi principali) e un portiere, con Marco Carnesecchi che al momento rappresenta il profilo ideale per i pali bianconeri. Senza dimenticare il sogno Sandro Tonali, che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella bianconera. Tutti quanti sotto la guida di Luciano Spalletti, a patto che venga raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto.