MANOVRE BIANCONERE

Juventus, piano rivoluzione con Spalletti: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi

I bianconeri vogliono aggiungere qualità ed esperienza alla propria rosa in vista della prossima stagione

20 Feb 2026 - 10:06
videovideo

La Juventus riparte da zero. Sia per smaltire la pesante sconfitta subita in casa del Galatasaray, sia sul mercato. Nella seconda parte di stagione, il club bianconero lavorerà su due fronti: sul campo dando massima fiducia a Luciano Spalletti, capace di invertire il trend negativo della squadra già a inizio stagione, sul mercato muovendosi in anticipo a caccia di parametri zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Per questo motivo, l'ad Comolli e il ds Ottolini sono già al lavoro in cerca di occasioni dal mercato degli svincolati. 

Leggi anche

La Juve stravolge il look contro il Como: la quarta maglia rompe con la tradizione

Qualità e quantità a centrocampo

 Il nome in coma della lista bianconera è, senza dubbio, quello di Bernardo Silva, attualmente in forza al Manchester City. Il centrocampista portoghese è in scadenza a giugno e vuole provare una nuova avventura. Su di lui, scrive La Stampa, è forte l'interesse di Benfica, Psg e Barcellona, ai quali si aggiungono le pretendenti arabe. Al momento la trattativa sembra molto difficile ma, anche grazie ai rapporti con l'agente del portoghese Jorge Mendes, i bianconeri proveranno a far valere le proprie ragioni per cercare di convincere Bernardo. Presente in lista, ormai da tempo, anche Frank Kessié, corteggiato già a gennaio e in scadenza a giugno. Qui il vero problema è l'Al Ahli, che ha bloccato la cessione del calciatore, il quale non ha fretta di prendere una decisione e chiede un ingaggio da top player e un progetto competitivo. Per completare le seconde linee a centrocampo, la Juve ha individuato in Xaver Schlager del Lipsia un possibile rinforzo: a gennaio è stata raggiunta un'intesa per 2,5 milioni di euro, anche se al momento non rappresenta una priorità.  

Leggi anche

Juve-Como a Doveri, c'è Chiffi per Atalanta-Napoli. A Manganiello Lecce-Inter

Restyling difensivo

 Chi, invece, è da tempo una priorità è Marcos Senesi, difensore argentino di proprietà del Bounremouth e in scadenza a giugno. I bianconeri seguono questa pista da molto vicino già da un anno e negli ultimi giorni c'è stato un altro contatto con l'entourage del calciatore. Anche qui la concorrenza è folta, con Barcellona e Borussia Dortmund pronte a farsi avanti. I bianconeri hanno alzato ulteriormente la propria proposta e sperano di ottenere una risposta positiva nelle prossime settimane. Nel frattempo il ds Ottolini lavora anche per rinforzare le fasce esterne: Mingueza rimane sempre un obiettivo (con il Celta Vigo che ancora non si è rassegnato a perderlo a zero), mentre sarebbe già stato raggiunto un accordo economico con gli agenti di Zeki Celik, terzino di proprietà della Roma. 

Leggi anche

Juve, sospiro di sollievo: nessuna lesione per Bremer. Può rientrare già con il Como

Tra rinnovi e investimenti

 Ma non basta. Comolli e Ottolini lavoreranno anche per definire le uscite e, soprattutto, i rinnovi dei giocatori chiave. Con Vlahovic che sembra essere sempre più lontano dalla Juventus, chi potrebbe restare è McKennie, calciatore particolarmente apprezzato da Spalletti ma con il contratto in scadenza. Definite queste situazioni, ecco che tutto il budget verrà spostato su un attaccante (Kolo Muani è sempre tra gli obiettivi principali) e un portiere, con Marco Carnesecchi che al momento rappresenta il profilo ideale per i pali bianconeri. Senza dimenticare il sogno Sandro Tonali, che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella bianconera. Tutti quanti sotto la guida di Luciano Spalletti, a patto che venga raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto. 

juventus
calciomercato juve
bernardo silva
senesi
damien comolli
ottolini

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Juventus

Spalletti e Icardi ai tempi dell'Inter

Niente Juve per Icardi: il retroscena sul no di Spalletti a gennaio

La Juve riparte dai parametri zero: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi sulla lista di Comolli e Ottolini

Federico Chiesa vorrebbe tornare in Serie A ma Slot lo bloccherà almeno sino al ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Anche qui la concorrenza è folta: Roma e Napoli oltre la Juve

Juve, l'attacco non gira? Ecco nove nomi per regalare un nuovo 9 a Spalletti

MAURO ICARDI, 32; GALATASARAY, VdM: 8 MLN

Icardi aveva voglia di Juve: "Segno dieci gol in sei mesi". Ecco perché non è arrivato

Celik (Roma)

Altro Derby d'Italia sul mercato: Inter e Juve duellano per Celik

SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
10:07
Ancelotti: "Credo che rinnoverò altri quattro anni con il Brasile"
16:35
Dalla Francia: Xabi Alonso ha rifiutato la panchina del Marsiglia
15:48
De Sciglio, sfuma l'approdo in Repubblica Ceca: ecco il motivo
20:00
Coutinho, decisione a sorpresa: lascia subito il Vasco da Gama