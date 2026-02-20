Juventus, piano rivoluzione con Spalletti: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi

Il nome in coma della lista bianconera è, senza dubbio, quello di Bernardo Silva, attualmente in forza al Manchester City. Il centrocampista portoghese è in scadenza a giugno e vuole provare una nuova avventura. Su di lui, scrive La Stampa, è forte l'interesse di Benfica, Psg e Barcellona, ai quali si aggiungono le pretendenti arabe. Al momento la trattativa sembra molto difficile ma, anche grazie ai rapporti con l'agente del portoghese Jorge Mendes, i bianconeri proveranno a far valere le proprie ragioni per cercare di convincere Bernardo. Presente in lista, ormai da tempo, anche Frank Kessié, corteggiato già a gennaio e in scadenza a giugno. Qui il vero problema è l'Al Ahli, che ha bloccato la cessione del calciatore, il quale non ha fretta di prendere una decisione e chiede un ingaggio da top player e un progetto competitivo. Per completare le seconde linee a centrocampo, la Juve ha individuato in Xaver Schlager del Lipsia un possibile rinforzo: a gennaio è stata raggiunta un'intesa per 2,5 milioni di euro, anche se al momento non rappresenta una priorità.