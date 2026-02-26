Osimhen alla Juventus? Ecco perché è impossibile

26 Feb 2026 - 16:15
Victor Osimhen ha lanciato diversi segnali alla Juventus, su tutti la frase pronunciata in conferenza stampa martedì sera: "Chi non vorrebbe giocare nella Juve? Il 99 per cento dei calciatori spera di far parte di questo grande e storico club. Vedremo in futuro, perché no? Sarebbe un privilegio". 

I sogni bianconeri e quelli dell'attaccante del Galatasaray si scontrano però con la realtà dei fatti. L'operazione che porterebbe a Torino l'ex Napoli è praticamente impossibile. Quando De Laurentiis ha ceduto il nigeriano nell'estate del 2025, ha inserito nel contratto una penale da 70 milioni di euro in caso di trasferimento a un club italiano. 

In pratica, se Osimhen dovesse trasferirsi alla Juventus (o a qualsiasi altra squadra del nostro campionato), il Gala dovrebbe versare questa cifra nelle casse degli azzurri. Questa clausola vale due anni e nel 2027 sarà leggermente inferiore: 50 milioni

Insomma, Victor dovrà aspettare ancora un bel po' prima di poter tornare in Italia. 

Juventus-Galatasaray, le foto del match

