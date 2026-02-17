mercato

Icardi alla Juve: ecco perché Spalletti ha detto no all'argentino prima del Galatasaray

Mauro Icardi poteva essere l'attaccante della Juventus? Il retroscena di mercato: Luciano Spalletti preferiva un altro giocatore

17 Feb 2026 - 09:18
Kalulu, Bremer e Kelly se lo potrebbero ritrovare contro, da avversari. Eppure le storie del mercato avrebbero anche potuto raccontare un'altra verità. Magari, in un universo parallelo, la Juventus a gennaio ha comprato Mauro Icardi che stasera avrebbe guidato l'attacco bianconero contro il 'suo' Galatasaray nel playoff Champions. Ma nel nostro universo questa possibilità è stata molto piccola, quasi nulla, almeno leggendo quello che scrive Tuttosport.

Perché Icardi non è arrivato alla Juve?

 Il retroscena non è di quelli clamorosi, anche perché lo stesso Luciano Spalletti dopo il Parma era stato piuttosto chiaro: "Non vogliamo Icardi". E infatti il sogno del tecnico toscano era quello di avere Kolo Muani, giocatore diverso sia per caratteristiche tecniche che per conoscenza dell'ambiente bianconero che per profilo. E forse è stata proprio la preoccupazione per il dover gestire una personalità ingombrante come quella dell'argentino a frenare sia la Juve come Spalletti che concretamente non ha mai pensato a Icardi.

Anche perché, pur non essendoci mai stato un vero chiarimento dopo la rottura ai tempi dell'Inter (il quotidiano piemontese parla piuttosto di "tregua), i due si stimano come dimostrano le parole di Spalletti alla vigilia di Galatasaray-Juve: "Lui e Osimhen messi insieme possono fare l'enciclopedia del numero nove... l'unica soluzione è fargli arrivare meno palloni possibili". 

Wanda sibillina su Icardi: "Arriva la notizia che tutti immaginiamo..."

icardi
juve
retroscena
mercato
spalletti

