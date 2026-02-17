Icardi alla Juve: ecco perché Spalletti ha detto no all'argentino prima del Galatasaray

Il retroscena non è di quelli clamorosi, anche perché lo stesso Luciano Spalletti dopo il Parma era stato piuttosto chiaro: "Non vogliamo Icardi". E infatti il sogno del tecnico toscano era quello di avere Kolo Muani, giocatore diverso sia per caratteristiche tecniche che per conoscenza dell'ambiente bianconero che per profilo. E forse è stata proprio la preoccupazione per il dover gestire una personalità ingombrante come quella dell'argentino a frenare sia la Juve come Spalletti che concretamente non ha mai pensato a Icardi.