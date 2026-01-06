David, l'abbraccio dei compagni e la corsa di Spalletti: "Ho apprezzato molto, Iceman è tornato"

Tutti con Jonathan David. Dopo il gol del 3-0 al Sassuolo tutti i compagni di squadra della Juve in campo e quelli della panchina sono corsi ad abbracciarlo, manifestando al giocatore il loro sostegno dopo le polemiche per il rigore decisivo sbagliato contro il Lecce. Lo stesso ha fatto Luciano Spalletti, che nel dopo gara della gara contro i pugliesi aveva difeso a spada tratta il suo giocatore. "Se 'Iceman' è tornato? Sì, tutto tranquillo, dovevo fare quel gol, sono felice. Però l'importante è essere tornati subito a vincere - ha detto il canadese a Dazn - L'abbraccio della squadra? Lo apprezzo molto, è bello avere questa collettività che mi spinge. La cosa più triste del rigore sbagliato è che abbiamo perso due punti. Perché ho tirato cosi? Ho tirato tanti rigori e ogni volta cambio il modo di calciare. Sono contento per il gol e la vittoria di oggi”. "Siamo un gruppo davvero molto unito. Quando viene attaccato qualcuno del gruppo siamo tutti dalla sua parte. Siamo contenti per Johnny che è un grande giocatore e se lo meritava", ha detto Fabio Miretti, autore del 2-0.