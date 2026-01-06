Logo SportMediaset

IL PROTAGONISTA

David, l'abbraccio dei compagni e la corsa di Spalletti: "Ho apprezzato molto, Iceman è tornato"

Il riscatto del canadese dopo il rigore sbagliato con il Lecce: "La cosa più triste di quell'episodio è che abbiamo perso due punti"

di Antonella Pelosi
06 Gen 2026 - 23:24
Tutti con Jonathan David. Dopo il gol del 3-0 al Sassuolo tutti i compagni di squadra della Juve in campo e quelli della panchina sono corsi ad abbracciarlo, manifestando al giocatore il loro sostegno dopo le polemiche per il rigore decisivo sbagliato contro il Lecce. Lo stesso ha fatto Luciano Spalletti, che nel dopo gara della gara contro i pugliesi aveva difeso a spada tratta il suo giocatore. "Se 'Iceman' è tornato? Sì, tutto tranquillo, dovevo fare quel gol, sono felice. Però l'importante è essere tornati subito a vincere - ha detto il canadese a Dazn - L'abbraccio della squadra? Lo apprezzo molto, è bello avere questa collettività che mi spinge. La cosa più triste del rigore sbagliato è che abbiamo perso due punti. Perché ho tirato cosi? Ho tirato tanti rigori e ogni volta cambio il modo di calciare. Sono contento per il gol e la vittoria di oggi”. "Siamo un gruppo davvero molto unito. Quando viene attaccato qualcuno del gruppo siamo tutti dalla sua parte. Siamo contenti per Johnny che è un grande giocatore e se lo meritava", ha detto Fabio Miretti, autore del 2-0.

Toh, chi si vede: gol e assist per David con il Sassuolo e la Juve aggancia il quarto posto

juve
jonathan david

23:31
Sassuolo, Grosso: "Non siamo contenti, nelle difficoltà si cresce"
23:27
Juve, Miretti: "David? Tutto il gruppo protegge chi viene attaccato"
23:19
Juve, David: "Il rigore sbagliato? La cosa più brutta aver lasciato due punti"
22:36
Coppa d'Africa: Algeria ai quarti, avanti anche la Costa d'Avorio
22:30
Roma, Ferguson: "Con Dovbyk abbiamo un bel rapporto"