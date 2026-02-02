Icardi aveva voglia di Juve: "Segno dieci gol in sei mesi". Ecco perché non è arrivato

Come mai allora Icardi è rimasto al Galatasaray? È stata decisiva proprio la volontà del club turco che ha chiesto 15 milioni di euro per liberare un giocatore 33enne e che tra sei mesi si sarebbe svincolato (rendendo impossibile quindi un prestito a meno di un rinnovo che né l'argentino né il Gala vogliono). Il presidente Dursun Özbek ha sparato alto per paura che fosse proprio Icardi a segnare i gol decisivi nel playoff di Champions che la Juve giocherà contro il Galatasaray. Come a dire: se non passo agli ottavi, perdendoci tanti soldi, proprio per "colpa" di un mio ex giocatore preferisco mettere le mani avanti e tamponare la perdita economica. E a quel punto è arrivato, comprensibile, il no della Juve.