JUVENTUS

Juve, il mercato sotto accusa: David, Zhegrova e Boga non convincono

L'eliminazione dalla Champions League è il manifesto programmatico del deludente mercato bianconero 

di Martino Cozzi
26 Feb 2026 - 11:52
videovideo

In casa Juventus, il day after della sfida con il Galatasaray porta con sè delle riflessioni. Se da un lato la squadra ha dimostrato di essere all'altezza della Champions League con una prova di grande spessore tecnico e caratteriale, dall'alta la società, almeno per il momento, non sembra essere altrettanto all'altezza. Gli alti e bassi che si vedono in campo sono, anche, frutto di un mercato fin qui poco convincente, che non ha apportato miglioramenti alla squadra rispetto alla passata stagione. 

Leggi anche
Luciano Spalletti

La serata folle di Spalletti tra sogni, delusione e complimenti. Poi il silenzio

David, oggetto misterioso

 La grande incognita di questa stagione è, sicuramente, Jonathan David. Arrivato in estate a parametro zero dal Lille, l'attaccante canadese non ha pienamente convinto per quanto fatto vedere. Finora sono 7 i gol segnati e 5 gli assist forniti, un bottino magro, ma quel che più sorprende è la mancanza di cattiveria sotto porta e la ripetuta assenza nelle gare decisive. A parte contro un Napoli estremamente rimaneggiato, David non ha mai inciso in un big match, una cosa che non puoi permetterti se sei il centravanti della Juventus. Soprattutto di questa Juventus, che fa veramente fatica a fare gol. Anche ieri sera il canadese ha avuto un'occasione gigantesca a due passi dalla porta, finendo però per incespicare su se stesso e vanificando tutto. La mancanza di cattiveria è un elemento che Spalletti ha sottolineato più volte, al quale però non ha ancora trovato una soluzione. È vero che a tutti va dato il beneficio del dubbio nella prima stagione in club nuovo, ma ora anche l'allenatore bianconeri si aspetta delle risposte. 

Il funambolico Zhegrova

 Da un suo errore a porta praticamente spalancata passa, di fatto, l'eliminazione della Juventus. Il kosovaro si fa trovare al posto giusto al momento giusto, spedendo clamorosamente a lato un cioccolatino offertogli da McKennie. Ma, al di là di questo singolo episodio, ciò che più salta all'occhio è la difficoltà nelle scelte, caratteristica che condivide con Conceiçao. Zhegrova è costantemente innamorato del pallone e spesso, cercando di strafare, si dimentica di fare le cose più semplici. A volte basterebbe un dribbling o un tocco in meno per mettere i compagni nelle condizioni di calciare in porta. Sembra quasi un giocatore finito a metà: devastante sul primo controllo, dove mette sempre in difficoltà l'avversario, ma poco concreto nelle scelte decisive. La poca continuità trovata sinora, sicuramente, non aiuta. L'augurio per Spalletti è che possa essere un elemento decisivo nel finale di stagione, dove i bianconeri saranno chiamati a rimontare per qualificarsi alla prossima Champions League. 

Leggi anche

Juve, la sfortuna ci vede benissimo: tre espulsioni (due dubbie) nelle ultime quattro gare

La toppa Boga

 Se David e Zhegrova sono acquisti del mercato estivo, discorso diverso vale per Jeremie Boga. Arrivato a gennaio per essere il vice Yildiz, l'ivoriano si sta ritagliando dello spazio, senza però convincere al 100%. È da un suo errore che nasce il gol di Osimhen, una leggerezza che Spalletti non ha gradito e commessa in coppia con Adzic. Sicuramente deve ancora integrarsi, ma in serate come quella dello Stadium, e vista l'inferiorità numerica, la precisione tecnica diventa fondamentale. Certi errori, a questi livelli, si pagano. E anche caro. Quel che va riconosciuto all'ex Nizza è il grande impegno che ci sta mettendo. Cerca sempre di farsi trovare pronto, riuscendoci a volte di più e a volte di meno. Certo è che i tifosi, ma forse anche Spalletti, si aspettavano rinforzi più importanti dal mercato di gennaio, a partire anche da un attaccante "ariete" capace di colpire le difese avversarie nei momenti di difficoltà. 

In casa bianconera è appeso in maniera ben visibile il cartello che recita "lavori in corso". Con solo il campionato da giocare, ora la palla passa anche alla società che da qui a giugno avrà tutto il tempo necessario per programmare la prossima stagione: in questo momento la certezza della Juventus si chiama Luciano Spalletti ed è da lui che bisognerà ripartire per fondare un nuovo ciclo stabile, sostenibile e vincente

Gli Italiani all'estero ancora in corsa per vincere la Champions League

1 di 8
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City
© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City

© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City

© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City

juventus
mercato juventus
jonathan david
zhegrova
jeremie boga
luciano spalletti

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Juventus

La Juve riparte dai parametri zero: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi sulla lista di Comolli e Ottolini

Spalletti e Icardi ai tempi dell'Inter

Niente Juve per Icardi: il retroscena sul no di Spalletti a gennaio

Federico Chiesa vorrebbe tornare in Serie A ma Slot lo bloccherà almeno sino al ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa. Anche qui la concorrenza è folta: Roma e Napoli oltre la Juve

Juve, l'attacco non gira? Ecco nove nomi per regalare un nuovo 9 a Spalletti

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

MAURO ICARDI, 32; GALATASARAY, VdM: 8 MLN

Icardi aveva voglia di Juve: "Segno dieci gol in sei mesi". Ecco perché non è arrivato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:33
Juventus, Pinsoglio rinnova il contratto: il comunicato ufficiale
12:39
Napoli, Alisson Santos convince tutti: sarà riscattato
09:51
Inter, Chivu verso il rinnovo: i dettagli su ingaggio e nuova scadenza
11:54
Vicepresidente Galatasaray: "Calhanoglu giocherà con noi. Osimhen? Vale 150 milioni"
20:52
Marotta: "Simeone all'Inter? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"