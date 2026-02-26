Juve, il mercato sotto accusa: David, Zhegrova e Boga non convincono

La grande incognita di questa stagione è, sicuramente, Jonathan David. Arrivato in estate a parametro zero dal Lille, l'attaccante canadese non ha pienamente convinto per quanto fatto vedere. Finora sono 7 i gol segnati e 5 gli assist forniti, un bottino magro, ma quel che più sorprende è la mancanza di cattiveria sotto porta e la ripetuta assenza nelle gare decisive. A parte contro un Napoli estremamente rimaneggiato, David non ha mai inciso in un big match, una cosa che non puoi permetterti se sei il centravanti della Juventus. Soprattutto di questa Juventus, che fa veramente fatica a fare gol. Anche ieri sera il canadese ha avuto un'occasione gigantesca a due passi dalla porta, finendo però per incespicare su se stesso e vanificando tutto. La mancanza di cattiveria è un elemento che Spalletti ha sottolineato più volte, al quale però non ha ancora trovato una soluzione. È vero che a tutti va dato il beneficio del dubbio nella prima stagione in club nuovo, ma ora anche l'allenatore bianconeri si aspetta delle risposte.